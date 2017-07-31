В Омске машина с пьяным водителем дважды перевернулась после столкновения
В результате аварии никто не пострадал.
В результате аварии никто не пострадал.
В паблике «ЧП Омск» активно обсуждают аварию, которую спровоцировал пьяный водитель.
В центре города, на перекрёстке улицы 24-я Северная и Орджоникидзе, столкнулись два автомобиля. По словам очевидцев, виновник аварии не справился с управлением и врезался в «десятку», затем снес ограждение и перевернулся два раза.
Прибывшим на место ДТП сотрудникам госавтоинспекции пьяный водитель сообщил, что чувствует себя замечательно.
В комментариях подписчики возмутились поведением виновного в аварии и вспомнили о недавнем предложении губернатора Виктора Назарова об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде.
Oksana Shulga, подписчица паблика «ЧП Омск»:
— Красава, главное чтобы сегодня чувствовал себя отлично пешеходом! Везет же пьяным, трезвый бы пострадал.
Марина Ковалева, подписчица паблика «ЧП Омск»:
—