В Омске машина с пьяным водителем дважды перевернулась после столкновения

В паблике «ЧП Омск» активно обсуждают аварию, которую спровоцировал пьяный водитель.

В центре города, на перекрёстке улицы 24-я Северная и Орджоникидзе, столкнулись два автомобиля. По словам очевидцев, виновник аварии не справился с управлением и врезался в «десятку», затем снес ограждение и перевернулся два раза.

Прибывшим на место ДТП сотрудникам госавтоинспекции пьяный водитель сообщил, что чувствует себя замечательно.

В комментариях подписчики возмутились поведением виновного в аварии и вспомнили о недавнем предложении губернатора Виктора Назарова об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде.

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Oksana Shulga, подписчица паблика «ЧП Омск»:

— Красава, главное чтобы сегодня чувствовал себя отлично пешеходом! Везет же пьяным, трезвый бы пострадал.

Марина Ковалева, подписчица паблика «ЧП Омск»: