В квартире красноярского полицейского задержали мошенника

Начальнику уголовного розыска отдела полиции № 6 позвонил неизвестный и сообщил, что его сын допустил серьезное ДТП с пострадавшими, но за вознаграждение может избежать уголовного наказания. Полицейский согласился заплатить 170 тысяч рублей выкупа и назвал адрес.

Приехавшего за деньгами 42-летнего красноярца задержали на месте. Мужчина рассказал, что нашел объявление о работе курьером: от него требовалось забирать деньги и передавать их через платежную систему, оставляя часть у себя.

В полиции отметили, что мужчина осознавал, что совершает противоправные действия в отношении пожилых людей. До того, как курьера задержали, по аналогичной схеме мошенники успели обмануть двоих пенсионерок: одна из пожилых женщин заплатила 100 тысяч рублей, другая — 170.