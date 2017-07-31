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07:22 (мск), источник: Newslab.ru

В квартире красноярского полицейского задержали мошенника

Сотрудник полиции Красноярска у себя в квартире задержал мужчину, подозреваемого в мошенничестве.

Начальнику уголовного розыска отдела полиции № 6 позвонил неизвестный и сообщил, что его сын допустил серьезное ДТП с пострадавшими, но за вознаграждение может избежать уголовного наказания. Полицейский согласился заплатить 170 тысяч рублей выкупа и назвал адрес.

Приехавшего за деньгами 42-летнего красноярца задержали на месте. Мужчина рассказал, что нашел объявление о работе курьером: от него требовалось забирать деньги и передавать их через платежную систему, оставляя часть у себя.

В полиции отметили, что мужчина осознавал, что совершает противоправные действия в отношении пожилых людей. До того, как курьера задержали, по аналогичной схеме мошенники успели обмануть двоих пенсионерок: одна из пожилых женщин заплатила 100 тысяч рублей, другая — 170.

Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время устанавливаются все участники преступления, разыскиваются возможные потерпевшие.

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В квартире красноярского полицейского задержали мошенника
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