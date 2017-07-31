Травмированный в КНДР россиянин доставлен во Владивосток.

Как стало известно корреспонденту информагентства, в больницу Владивостока за медицинской помощью обратился 35-летний житель Калуги, пострадавший во время визита в Северную Корею. По словам мужчины, он травмировал руку, когда нырял в море с высоты около 3-х метров.