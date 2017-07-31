Следователи просят суд арестовать убийцу 14-летней девочки в Сатке

Житель Сатки (Челябинская область), ранее судимый за изнасилование, дает показания по поводу убийства 14-летней девочки, которую неделю искали в городе, — злоумышленника отправят в СИЗО уже сегодня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 31 июля, Саткинский суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте 42-летнего подозреваемого в убийстве пропавшей восьмиклассницы. Злоумышленник дает показания, их в настоящий момент проверяют. По предварительным данным, мужчина затащил девочку в лес, убил и спрятал труп в труднопроходимом месте, присыпав сверху землей. На место сокрытия тела указал сам задержанный.

Известно, что труп погибшей целый, не расчлененный. Мотив убийства пока не оглашается, как и причина смерти ребенка, так как не готовы данные судмедэкспертизы. Расследование дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) продолжается.

«Злоумышленник нигде не работал. Ранее привлекался к уголовной ответственности за изнасилование. На мужчину вышли в ходе отработки на причастность к исчезновению девочки круга лиц», — рассказал руководитель СО по Сатке СУ СКР по Челябинской области Геннадий Соловьев.

Напомним, школьница пропала 24 июля: около полудня она ушла из дома в поликлинику. После посещения врача девочка позвонила маме и сообщила, что идет домой, но пропала. В ее поисках участвовали следователи и оперативные сотрудники территориальных правоохранительных органов, следователи-криминалисты СУ и центрального аппарата СКР, сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области, региональных управлений ФСБ, МЧС, Росгвардии, волонтеры. Тело ребенка было обнаружено 30 июля.