Пожар в небольшом деревянном доме напугал владивостокцев
Люди решили, что снова горит «Примстройниипроект» на Гоголя.
Люди решили, что снова горит «Примстройниипроект» на Гоголя.
Здание «Примстройниипроекта» на остановке «Гоголя» (в котором в январе 2006 года произошел пожар, унесший множество жизней) вновь напугало жителей Владивостока: на этот раз здесь тоже отмечалось задымление. Однако, как оказалось, горело соседнее здание — одноэтажный нежилой дом поблизости, сообщает РИА VladNews.
Как рассказали в
В ликвидации пожара участвовали 15 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.