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07:46 (мск), источник: VLADNEWS

Пожар в небольшом деревянном доме напугал владивостокцев

Люди решили, что снова горит «Примстройниипроект» на Гоголя.

Источник: VLADNEWS

Здание «Примстройниипроекта» на остановке «Гоголя» (в котором в январе 2006 года произошел пожар, унесший множество жизней) вновь напугало жителей Владивостока: на этот раз здесь тоже отмечалось задымление. Однако, как оказалось, горело соседнее здание — одноэтажный нежилой дом поблизости, сообщает РИА VladNews.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Приморского края, сигнал о возгорании поступил в субботу в 16:28. Бригада огнеборцев прибыла на место возгорания в 16:35. В 16:51 пожар был локализован, а в 18:52 — полностью потушен. Сгорел деревянный дом по адресу улица Гоголя, 52 — площадью 60 квадратных метров. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливают специалисты.

В ликвидации пожара участвовали 15 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.

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