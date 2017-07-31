Играющие в кокпар на дороге джигиты повредили машину алматинки

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 31 июл — Sputnik. В поселке Каргалы одна из лошадей играющих в кокпар на дороге молодых людей вскочила на автомобиль алматинки, повредив этом капот, бампер и лобовое стекло, сообщает Motor.kz.

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Инцидент был запечатлен на видеорегистратор.

«Я ехала в сторону города 29 июля около 19.45 по дороге по ул. Бирлик. По проезжей части, навстречу мне двигались джигиты, человек 15−20, верхом на лошадях. Вынуждена была прекратить движение до полной остановки. Так как всадники играли в кокпар, и в этот момент перетягивали барана, лошади стали толкать друг друга. В результате одна из лошадей просто заскочила на мой автомобиль. Повредив при этом капот, бампер и лобовое стекло», — рассказала потерпевшая.

Не смотря на имеющиеся видеодоказательства, по словам девушки, шансы привлечь виновников к ответственности не велики. Наездники сразу скрылись, продолжая движение по встречной полосе дороги.

Девушка вызвала дорожную полицию, однако те отправили ее к участковому. В опорном пункте заявление у девушки приняли, на что ушло несколько часов.

«Как объяснили мне полицейские, в каждом поселке могут устраивать такие игры. И если эту игру устроил “простой народ”, то результата в поиске организатора данного мероприятия, не будет. Если это устроил “состоятельный агашка”, то возможно о моей разбитой машине до него дойдет слух, но не более», — пояснила водитель.

Кокпар — национальная игра, когда группа всадников борется за тушу козла или барана.