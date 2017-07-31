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07:58 (мск), источник: Sputniknews.kz

Играющие в кокпар на дороге джигиты повредили машину алматинки

Во время конных игр на проезжей части лошадь повредила девушке автомобиль. Однако, по словам автовладелицы, ее предупредили, что, скорее всего, никто ей ущерб не возместит.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 31 июл — Sputnik. В поселке Каргалы одна из лошадей играющих в кокпар на дороге молодых людей вскочила на автомобиль алматинки, повредив этом капот, бампер и лобовое стекло, сообщает Motor.kz.

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Инцидент был запечатлен на видеорегистратор.

«Я ехала в сторону города 29 июля около 19.45 по дороге по ул. Бирлик. По проезжей части, навстречу мне двигались джигиты, человек 15−20, верхом на лошадях. Вынуждена была прекратить движение до полной остановки. Так как всадники играли в кокпар, и в этот момент перетягивали барана, лошади стали толкать друг друга. В результате одна из лошадей просто заскочила на мой автомобиль. Повредив при этом капот, бампер и лобовое стекло», — рассказала потерпевшая.

Не смотря на имеющиеся видеодоказательства, по словам девушки, шансы привлечь виновников к ответственности не велики. Наездники сразу скрылись, продолжая движение по встречной полосе дороги.

Девушка вызвала дорожную полицию, однако те отправили ее к участковому. В опорном пункте заявление у девушки приняли, на что ушло несколько часов.

«Как объяснили мне полицейские, в каждом поселке могут устраивать такие игры. И если эту игру устроил “простой народ”, то результата в поиске организатора данного мероприятия, не будет. Если это устроил “состоятельный агашка”, то возможно о моей разбитой машине до него дойдет слух, но не более», — пояснила водитель.

Кокпар — национальная игра, когда группа всадников борется за тушу козла или барана.

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