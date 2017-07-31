Подпольное казино нашли на территории МЦПС «Хоргос»

Источник: Tengrinews

Об этом корреспонденту Tengrinews.kz cообщил представитель Службы экономических расследований (СЭР) ДГД по Алматинской области Жаксылык Мырзахан.

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«В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий на территории МЦПС “Хоргос” Панфиловского района, Алматинской области в двухэтажном здании МТС (международная телефонная станция), оборудованного под незаконное игорное заведение, были обнаружены и изъяты специализированные столы для азартной игры “Бакара” (китайский покер) в количестве 9 штук, 31 системный блок, из них 22 системных блока с жесткими дисками камер видеонаблюдения, игральные фишки более 1000 штук различных номиналов, игральные пластиковые карты более 100 колод, сукно для игровых столов “Бакара” в количестве 4 штук, 2 аппарата для пересчета наличных денег, 3 POS-терминала для безналичной оплаты, фискальные чеки», — сообщил Жаксылык Мырзахан.

По данным сотрудников ДГД области, в подпольном казино была налажена система пропуска клиентов.