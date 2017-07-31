Подпольное казино нашли на территории МЦПС «Хоргос»
На территории Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» пресечена деятельность подпольного казино.
На территории Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» пресечена деятельность подпольного казино.
Об этом корреспонденту Tengrinews.kz cообщил представитель Службы экономических расследований (СЭР) ДГД по Алматинской области Жаксылык Мырзахан.
«В ходе проведения
По данным сотрудников ДГД области, в подпольном казино была налажена система пропуска клиентов.
«В основном пропускали внутрь, только проверенных клиентов. Для этого установлены видеонаблюдения как снаружи, так и внутри помещения. В настоящее время, по данному факту СЭР ДГД по Алматинской области, начато досудебное производство по статье 307 части 1 УК РК «Незаконная организация игорного бизнеса», — отметили в Службе экономических расследований ДГД по Алматинской области.