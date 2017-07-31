На реке Чепрак в хуторе Первомайском подростка унесло течением
Накануне вечером, 30 июля, на реке Чепрак в хуторе Первомайском Пролетарского района донские спасатели заметили зовущего на помощь человека.
Накануне вечером, 30 июля, на реке Чепрак в хуторе Первомайском Пролетарского района донские спасатели заметили зовущего на помощь человека.
Как позже выяснилось, 15-летний подросток, приехавший погостить из Краснодарского края, решил поплавать на матрасе, однако течение оказалось сильным и его унесло далеко от берега. Спасатели доставили пострадавшего на берег и рассказали ему и его родственниками о правилах безопасности на воде, сообщает
На прошлых выходных на реке Чепрак спасатели также помогали людям выбраться на берег.