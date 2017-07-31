На Рузовской тушили пожар в магазине

Пожар тушили в торговой точке Адмиралтейского района, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, 31 июля в 06:10 огнеборцев вызвали на улицу Рузовскую, 12. Там обгорели два холодильника в продовольственном магазине. С возгоранием справились к 06:51. Никто не пострадал.
Названы актеры с самыми красивыми лицамиРейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону