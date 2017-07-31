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08:17 (мск), источник: Фонтанка

На Рузовской тушили пожар в магазине

Пожар тушили в торговой точке Адмиралтейского района, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 31 июля в 06:10 огнеборцев вызвали на улицу Рузовскую, 12. Там обгорели два холодильника в продовольственном магазине. С возгоранием справились к 06:51. Никто не пострадал.

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