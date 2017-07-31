Авиадиспетчеров заливает. Организации полетов над Москвой мешает дыра в крыше

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД, подведомственна Росавиации) подготовило новый план перевода управления воздушным движением над Москвой в ЦУП во Внуково, ориентировочный срок — начало октября, рассказали «Ъ» источники, знакомые с ситуацией. Автоматизированная система (АС) ОрВД была признана «пригодной и готовой для штатной эксплуатации» комиссией по эксплуатационным испытаниям еще в декабре 2016 года. Утвержденный график предусматривал ввод в эксплуатацию ЦУПа и перевод на него функций по управлению воздушным движением к марту. Но работа комиссии «искусственно» задержалась еще на месяц, говорит собеседник «Ъ», чтобы практически без изменений «повторно подтвердить решение о принятии второго пускового комплекса АС без замечаний». А в конце мая Росавиация отказалась утвердить акт комиссии под «предлогом некачественных строительных работ», говорит источник «Ъ», это касалось первого пускового комплекса, который ФГУП приняло в эксплуатацию еще в 2014 году. Сейчас ГК по ОрВД заключила договор о полной замене кровли здания, чтобы уложиться в новые сроки.

Московская воздушная зона — наиболее загруженная в РФ, до 1,9 тыс. полетов в сутки.

Сейчас основной системой ОрВД над Москвой остается шведская «Теркас», запущенная в 1981 году. Но ресурс ее программно-аппаратного решения исчерпан в 1996 году.



Новая АС ОрВД была установлена в еще не достроенном на тот момент здании ЦУПа для Московского укрупненного центра единой системы ОрВД в конце 2012 года. В конце декабря в ФГУП «Ъ» рассказали, что на создание нового ЦУПа затрачено 3,5 млрд руб., из них 2,3 млрд руб. из бюджета, собственные средства ФГУП — 1,2 млрд руб. Генподрядчиком ЦУПа был выбран концерн «Алмаз-Антей» в 2009 году, строительство здания, оснащение его инженерными системами и частью АС ОрВД закончено в 2013 году. Оборудование АС ОрВД не отключалось с сентября 2012 года, но результаты ее испытаний не принимались Росавиацией из-за замечаний. При этом на старой системе в 2015—2016 годах было четыре полных отказа, нагрузка ложилась на резервную систему, установленную в 2008 году. По данным «Ъ», сбои на старой системе фиксировались и в 2017 году.

В Росавиации «Ъ» сообщили, что ввод в эксплуатацию дорогостоящего оборудования, на которое во время осадков течет дождевая вода, принципиально невозможен.

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Условия труда диспетчеров в здании не соответствуют установленным требованиям, и в итоге безопасность полетов не обеспечивается, добавили в ведомстве. В «Алмаз-Антее» от официальных комментариев воздержались.



Сейчас между ГК по ОрВД и «Алмаз-Антеем» по этому вопросу идут суды. ФГУП заявляет, что за гарантийный срок в здании ЦУПа «были обнаружены дефекты и недостатки», а также «протечка кровли в период таяния снега». «Алмаз-Антей» представил график ремонта, но «недостатки так и не были устранены», следует из материалов дела. Поэтому в мае суд обязал концерн устранить дефекты, «Алмаз-Антей» подал апелляцию, которая будет рассмотрена сегодня. А в марте Арбитражный суд Москвы отклонил иск ГК по ОрВД к концерну по взысканию 130 млн руб. по делу о завершении строительства ЦУПа, решив, что «Алмаз-Антей» выполнил обязательства по договору в полном объеме и в срок.

Источник «Ъ» говорит, что из-за очередного срыва сроков «еще на год задерживается внедрение новой структуры воздушного пространства Московского укрупненного центра».