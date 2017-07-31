Авиадиспетчеров заливает. Организации полетов над Москвой мешает дыра в крыше

ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД, подведомственна Росавиации) подготовило новый план перевода управления воздушным движением над Москвой в ЦУП во Внуково, ориентировочный срок — начало октября, рассказали «Ъ» источники, знакомые с ситуацией. Автоматизированная система (АС) ОрВД была признана «пригодной и готовой для штатной эксплуатации» комиссией по эксплуатационным испытаниям еще в декабре 2016 года. Утвержденный график предусматривал ввод в эксплуатацию ЦУПа и перевод на него функций по управлению воздушным движением к марту. Но работа комиссии «искусственно» задержалась еще на месяц, говорит собеседник «Ъ», чтобы практически без изменений «повторно подтвердить решение о принятии второго пускового комплекса АС без замечаний». А в конце мая Росавиация отказалась утвердить акт комиссии под «предлогом некачественных строительных работ», говорит источник «Ъ», это касалось первого пускового комплекса, который ФГУП приняло в эксплуатацию еще в 2014 году. Сейчас ГК по ОрВД заключила договор о полной замене кровли здания, чтобы уложиться в новые сроки.
Московская воздушная зона — наиболее загруженная в РФ, до 1,9 тыс. полетов в сутки.
Сейчас основной системой ОрВД над Москвой остается шведская «Теркас», запущенная в 1981 году. Но ресурс ее программно-аппаратного решения исчерпан в 1996 году.
Новая АС ОрВД была установлена в еще не достроенном на тот момент здании ЦУПа для Московского укрупненного центра единой системы ОрВД в конце 2012 года. В конце декабря в ФГУП «Ъ» рассказали, что на создание нового ЦУПа затрачено 3,5 млрд руб., из них 2,3 млрд руб. из бюджета, собственные средства ФГУП — 1,2 млрд руб. Генподрядчиком ЦУПа был выбран концерн «Алмаз-Антей» в 2009 году, строительство здания, оснащение его инженерными системами и частью АС ОрВД закончено в 2013 году. Оборудование АС ОрВД не отключалось с сентября 2012 года, но результаты ее испытаний не принимались Росавиацией из-за замечаний. При этом на старой системе в 2015—2016 годах было четыре полных отказа, нагрузка ложилась на резервную систему, установленную в 2008 году. По данным «Ъ», сбои на старой системе фиксировались и в 2017 году.
В Росавиации «Ъ» сообщили, что ввод в эксплуатацию дорогостоящего оборудования, на которое во время осадков течет дождевая вода, принципиально невозможен.
Условия труда диспетчеров в здании не соответствуют установленным требованиям, и в итоге безопасность полетов не обеспечивается, добавили в ведомстве. В «Алмаз-Антее» от официальных комментариев воздержались.
Сейчас между ГК по ОрВД и «Алмаз-Антеем» по этому вопросу идут суды. ФГУП заявляет, что за гарантийный срок в здании ЦУПа «были обнаружены дефекты и недостатки», а также «протечка кровли в период таяния снега». «Алмаз-Антей» представил график ремонта, но «недостатки так и не были устранены», следует из материалов дела. Поэтому в мае суд обязал концерн устранить дефекты, «Алмаз-Антей» подал апелляцию, которая будет рассмотрена сегодня. А в марте Арбитражный суд Москвы отклонил иск ГК по ОрВД к концерну по взысканию 130 млн руб. по делу о завершении строительства ЦУПа, решив, что «Алмаз-Антей» выполнил обязательства по договору в полном объеме и в срок.
Источник «Ъ» говорит, что из-за очередного срыва сроков «еще на год задерживается внедрение новой структуры воздушного пространства Московского укрупненного центра».
Кроме того, теряются связанные с вводом в эксплуатацию новой АС ОрВД возможности обеспечения полетов как гражданской, так и государственной и экспериментальной авиации. Собеседники «Ъ» не исключают, что если очередной срок перехода на новую АС ОрВД также будет сорван, то для решения проблемы придется подключать первых лиц государства.
«Досадно, что эксплуатация нового ЦУП в реальных условиях откладывается из-за решения непрофильных вопросов», — говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. При росте нагрузки на Московский авиаузел ключевым вопросом оценки проекта должен быть функционал и технические возможности ЦУПа, отметил эксперт.
Елизавета Кузнецова