На Урале возбуждено дело по факту нападения мужчины на беременную жену в роддоме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения мужчины на беременную жену в одном из роддомов Екатеринбурга. Инцидент произошел 29 июля, сообщил в понедельник ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ “Покушение на убийство женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности”. Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области отметили, что проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание мужчины.