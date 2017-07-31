В Ростовской области двое детей и двое взрослых погибли при пожаре
КРАСНОДАР, 31 июл — РИА Новости. Четыре человека, в том числе два мальчика в возрасте трех лет, погибли при пожаре в частном доме в Батайске, сообщает
КРАСНОДАР, 31 июл — РИА Новости. Четыре человека, в том числе два мальчика в возрасте трех лет, погибли при пожаре в частном доме в Батайске, сообщает
Уточняется, что сообщение о загорании одноэтажного жилого дома, расположенного в городе Батайск, поступило в воскресенье в 22.18 (мск). Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Огонь был локализован в 22.34 (мск), ликвидирован — в 23.00 (мск).
«На месте обнаружены 4 погибших (мужчина 1956 года рождения, женщина 1984 года рождения, два мальчика 2014 года рождения)», — говорится в сообщении. Причина пожара устанавливается.