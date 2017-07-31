За гаражами на окраине Омска нашли тело мужчины

Сегодня, 31 июля, во втором часу ночи в полицию позвонил владелец гаража в кооперативе «Центральный-16» на улице Завертяева. Вернувшись домой, омич поехал ставить автомобиль на ночлег и обнаружил тело мужчины с разбитой головой.

На вид погибшему оказалось 40−45 лет. Личность его пока не установили. Остаётся неясной и причина смерти. Возможно, что гражданин споткнулся и разбил голову сам. Но не исключено, что он стал жертвой преступления. Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить истину.