Штормовой вечер в Казани: в соцсетях появились фото молний, бивших над городом

Также после дождя затопило несколько центральных улиц. По словам очевидцев, молния ударила в светофор на улице Чистопольская, после чего он перестал работать — как убедился корреспондент ProKazan.ru, вплоть до сегодняшнего утра.

Отметим, что сегодня в Казани также возможна гроза, но, вероятно, не настолько сильная.

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Напомним, ранее ProKazan.ru узнал, как защититься от удара молнии.

— Очень важно, чтобы ноги оставались сухими во время дождя, — объяснил порталу ProKazan.ru известный физик Равиль Насыров, который использует электричество в своем шоу. — Обувь не промочить нереально, а вот носки — запросто. Если гроза застала вас в автомобиле на трассе, то спасатели рекомендуют сбавить скорость и ни в коем случае не покидать машину: пока вы находитесь внутри, вы в безопасности.