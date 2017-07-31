Штормовой вечер в Казани: в соцсетях появились фото молний, бивших над городом
В Казани накануне вечером прошла сильная гроза, сразу же после нее в социальных сетях появились десятки фото молний. ProKazan.ru выбрал самые красивые фотографии.
В Казани накануне вечером прошла сильная гроза, сразу же после нее в социальных сетях появились десятки фото молний. ProKazan.ru выбрал самые красивые фотографии.
Также после дождя затопило несколько центральных улиц. По словам очевидцев, молния ударила в светофор на улице Чистопольская, после чего он перестал работать — как убедился корреспондент ProKazan.ru, вплоть до сегодняшнего утра.
Отметим, что сегодня в Казани также возможна гроза, но, вероятно, не настолько сильная.
Напомним, ранее ProKazan.ru узнал, как защититься от удара молнии.
— Очень важно, чтобы ноги оставались сухими во время дождя, — объяснил порталу ProKazan.ru известный физик Равиль Насыров, который использует электричество в своем шоу. — Обувь не промочить нереально, а вот носки — запросто. Если гроза застала вас в автомобиле на трассе, то спасатели рекомендуют сбавить скорость и ни в коем случае не покидать машину: пока вы находитесь внутри, вы в безопасности.
Особую опасность представляют сотовые телефоны, которые буквально могут притянуть молнию. Поэтому во время грозы многие производители мобильных аппаратов рекомендуют выключать их и извлекать блоки питания.