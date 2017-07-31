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09:46 (мск), источник: Новости Воронежа

На рассвете под Воронежем полыхал «Форд Фокус»

ЧП произошло в Новоусманском районе.

Источник: Новости Воронежа

Ранним утром в понедельник, 31 июля, в селе Орлово на улице Комсомольской загорелся автомобиль. Сообщение о пожаре в МЧС получили в 7:04.

На место сразу выехало одно пожарное отделение. Спасатели справились с огнем уже в 7:12. Но машину было уже не спасти.
«В результате пожара огонь уничтожил “Форд Фокус”, — рассказали в региональном МЧС. — Никто из людей не пострадал».
Сейчас выясняют причину возгорания.

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