На рассвете под Воронежем полыхал «Форд Фокус»

Ранним утром в понедельник, 31 июля, в селе Орлово на улице Комсомольской загорелся автомобиль. Сообщение о пожаре в МЧС получили в 7:04.

На место сразу выехало одно пожарное отделение. Спасатели справились с огнем уже в 7:12. Но машину было уже не спасти.

«В результате пожара огонь уничтожил “Форд Фокус”, — рассказали в региональном МЧС. — Никто из людей не пострадал».

Сейчас выясняют причину возгорания.