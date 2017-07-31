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09:21 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Женщина провалилась в погреб в центре Новосибирска

Утром 31 июля 53-летняя женщина упала в погреб около дома на ул. Обдорская, об этом сообщили в пресс-службе МАСС.

Женщина провалилась в погреб в центре Новосибирска утром 31 июля, заявили в МАСС.

Пострадавшая вызвала спасателей. Экипаж прибыл через 11 минут. Женщину вытащили.

Спасатели предложили вызвать «Скорую помощь», но женщина отказалась. Она пояснила, что у нее ничего не болит, она только сильно испугалась.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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