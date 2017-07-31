Женщина провалилась в погреб в центре Новосибирска
Утром 31 июля 53-летняя женщина упала в погреб около дома на ул. Обдорская, об этом сообщили в
Утром 31 июля 53-летняя женщина упала в погреб около дома на ул. Обдорская, об этом сообщили в
Женщина провалилась в погреб в центре Новосибирска утром 31 июля, заявили в МАСС.
Пострадавшая вызвала спасателей. Экипаж прибыл через 11 минут. Женщину вытащили.
Спасатели предложили вызвать «Скорую помощь», но женщина отказалась. Она пояснила, что у нее ничего не болит, она только сильно испугалась.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.