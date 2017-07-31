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09:30 (мск), источник: dostup1.ru

Фитнес-инструктор в Магнитогорске осуждена за сбыт сильнодействующих веществ для похудения

Женщина признана виновной в совершении семи преступлений.

Правобережный райсуд Магнитогорска (Челябинская область) приговорил к четырем с половиной годам фитнес-инструктора, сбывавшую сильнодействующие вещества для снижения веса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С учетом наличия у женщины на иждивении малолетнего, признания вины, состояния здоровья ее самой и близких родственников наказание будет условным.

Как следует из приговора, в 2016 году Марина Овсянникова, узнав, что повышенным спросом пользуются препараты для снижения веса, не зарегистрированные в качестве лекарственных средств, но разрешенные к медицинскому применению в России, решила заняться незаконным сбытом сильнодействующих веществ, содержащих сибутрамин.

«В одной из социальных групп она размещала рекламу, организовывала акции и скидки, осуществляла массовые рассылки участникам сообществ, проявляющим интерес к средствам для похудения, по телефону обговаривала место и время встречи с покупателями и лично продавала им сильнодействующие вещества», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что поскольку интерес к продукции постоянно возрастал, с целью увеличения прибыли женщина стала заказывать препараты через интернет у не установленного следствием лица.

«Осознавая, что в посылках будут вещества не менее чем в крупном размере, а также что их перемещение через госграницу незаконно, для конспирации она сообщила продавцу не только свои анкетные данные, но и данные и адрес своего знакомого, которому поручила получать почтовые отправления», — уточнили в суде.

Суд признал Овсянникову виновной в совершении четырех преступлений по части 3 статьи 234 УК РФ (незаконные приобретение, хранение в целях сбыта сильнодействующих веществ в крупном размере), трех — по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через границу Российской Федерации с государством-членом Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ в крупном размере).

Приговор не вступил в законную силу.

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