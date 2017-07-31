Под Омском, надышавшись бензина, погиб экс-сотрудник ГИБДД вместе с сыном-инвалидом
Тела мужчин были обнаружены в легковом автомобиле на трассе Тюмень — Омск. Сейчас выясняется, был ли это несчастный случай или суицид.
Тела мужчин были обнаружены в легковом автомобиле на трассе Тюмень — Омск. Сейчас выясняется, был ли это несчастный случай или суицид.
Об исчезновении 46-летнего мужа и 24-летнего сына сообщила в полицию жительница Ленинского округа города. Как выяснилось, мужчина, являющийся бывшим сотрудником ГИБДД, выехал на своем автомобиле «Тойота Королла» в минувшую пятницу 28 июля и бесследно исчез. Родственники покинули дом около шести часов вечера, но до места назначения так и не доехали и знать о себе не дали.
Мать сообщила, что их сын являлся инвалидом I группы и страдал детским церебральным параличом и уйти самостоятельно никуда не мог. На поиски были срочно брошены силы полиции. Автомобиль и пропавших пассажиров удалось найти несколько часов назад на 596-м километре трассы Тюмень — Омск, однако находящиеся в кабине мужчины были мертвы. По предварительной версии они надышались парами бензина.
При этом пока непонятно, что произошло на самом деле — по пути случайно открылась канистра с бензином, либо отец с сыном решили совершить коллективный суицид. В настоящий момент Следственный комитет России по Омской области проводит проверку по факту загадочной смерти на трассе.