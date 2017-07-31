Стали известны подробности гибели на воде двух девочек в Башкирии
ProUfu.ru удалось поговорить с односельчанином девочки, утонувшей вчера вместе со своей подругой в реке.
ProUfu.ru удалось поговорить с односельчанином девочки, утонувшей вчера вместе со своей подругой в реке.
Напомним, 8-летняя жительница Стерлитамака приехала погостить в Турумбетово. Здесь жила ее подруга, 9-летняя местная девочка. Вместе они отправились на речку купаться, но течением их унесло вниз по реке, откуда было уже невозможно выбраться
По словам мужчины, плавать девочки не умели, а там, куда они пошли, редко
Девочки ни у кого не спрашивали: «Ни у кого разрешения не спрашивали, взяли и ушли сами. Хотя местная девочка, та что постарше, в хорошей семье жила. Люди приличные, характеризуются хорошо, семья благополучная, обеспеченная. Жаль, не углядели за ребенком. Хотя у нас регулярно собрания проводятся, изучаем в сельсовете технику безопасности», —.
«В том месте не сказать, что особенно глубоко обычно, но в этом году вода высоко стоит. Ну и дно в том месте неровное. А вообще у нас ни там, ни в других местах никогда дети не тонули. Первый раз такое. Раньше, еще, когда моста через реку не было, и в ту сторону вообще никто не ходил, такого не было. А теперь и подавно», — делится мужчина.
К слову, на позапрошлой неделе произошел похожий инцидент. В Трунтаишево утонул 10-летний мальчик. Вместе с двумя друзьями он отравился на глухой пруд, где на спор согласился его переплыть. В итоге он утонул. Следственный комитет проводить проверку.