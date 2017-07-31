Стали известны подробности гибели на воде двух девочек в Башкирии

Напомним, 8-летняя жительница Стерлитамака приехала погостить в Турумбетово. Здесь жила ее подруга, 9-летняя местная девочка. Вместе они отправились на речку купаться, но течением их унесло вниз по реке, откуда было уже невозможно выбраться из-за крутого берега. Обе малышки утонули.

По словам мужчины, плавать девочки не умели, а там, куда они пошли, редко кто-то появляется: «Там, куда они пошли, взрослые редко появляются. Вообще туда мало кто ходит. Поэтому как их отнесло течением вниз и как они тонули — никто не слышал. Правда другие дети вскоре заметили отсутствие девочек и сообщили взрослым, что случилось. Говорили потом с родителями каждой отдельно — ни одна девочка, ни другая плавать не умели», — сообщил собеседник ProUfu.ru.

Девочки ни у кого не спрашивали: «Ни у кого разрешения не спрашивали, взяли и ушли сами. Хотя местная девочка, та что постарше, в хорошей семье жила. Люди приличные, характеризуются хорошо, семья благополучная, обеспеченная. Жаль, не углядели за ребенком. Хотя у нас регулярно собрания проводятся, изучаем в сельсовете технику безопасности», —.

«В том месте не сказать, что особенно глубоко обычно, но в этом году вода высоко стоит. Ну и дно в том месте неровное. А вообще у нас ни там, ни в других местах никогда дети не тонули. Первый раз такое. Раньше, еще, когда моста через реку не было, и в ту сторону вообще никто не ходил, такого не было. А теперь и подавно», — делится мужчина.