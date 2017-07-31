В красноярских лесах активизировались клещи

Источник: РИА "Новости"

В Роспотребнадзоре рассказали, что из-за благоприятной погоды на территории края активизировались клещи. Только за прошедшую неделю в медицинские организации обратились 320 красноярцев, которых укусили опасные насекомые, из них 67 пострадавших — дети.

Всего на территории края к концу июля в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 20176 человек, что почти на 30% больше, чем в прошлом году.