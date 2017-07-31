В красноярских лесах активизировались клещи
За неделю в Красноярске покусали 320 человек.
За неделю в Красноярске покусали 320 человек.
В Роспотребнадзоре рассказали, что
Всего на территории края к концу июля в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 20176 человек, что почти на 30% больше, чем в прошлом году.
В Роспотребнадзоре напоминают, что на территории края открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности инфекциями. Кроме того, жители края могут получить консультации по телефону горячей линии