Пьяный водитель экскаватора раздавил машину с людьми в Железногорске

«В новой части кладбища, где мы неделю назад похоронили тещу, как раз ведутся работы по расширению. Перед нами на дороге стоял экскаватор. Мы остановились, чтобы он смог отъехать в сторону, однако его водитель резко начал ехать назад прямо на нас. Начали ему сигналить, но реакции ноль. В итоге он сперва наехал на наш автомобиль, после чего развернулся и стал молотить ковшом по крыше машины. Башней снес часть крыши и раздавил лобовое стекло. Супруга за рулем в истерике, пытается отъехать, но бесполезно — он нас зацепил. Это был какой-то фильм ужасов. В какой-то момент водитель заглушил двигатель и вылез из кабины. Он был настолько пьян, что на ногах еле стоял. Кричал на нас, что мы тут разъездились и что мы не первые такие, — рассказал изданию Sibnovosti.ru водитель автомобиля Владимир Анисимов.