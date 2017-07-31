Пьяный водитель экскаватора раздавил машину с людьми в Железногорске
Потерпевшие вызвали ГИБДД для оформления аварии.
Потерпевшие вызвали ГИБДД для оформления аварии.
На городском кладбище в Железногорске водитель экскаватора раздавил автомобиль, внутри которого находились люди. Все произошло в четверг, 27 июля. По словам потерпевших, они приехали на кладбище, чтобы благоустроить могилу родственницы.
«В новой части кладбища, где мы неделю назад похоронили тещу, как раз ведутся работы по расширению. Перед нами на дороге стоял экскаватор. Мы остановились, чтобы он смог отъехать в сторону, однако его водитель резко начал ехать назад прямо на нас. Начали ему сигналить, но реакции ноль. В итоге он сперва наехал на наш автомобиль, после чего развернулся и стал молотить ковшом по крыше машины. Башней снес часть крыши и раздавил лобовое стекло. Супруга за рулем в истерике, пытается отъехать, но бесполезно — он нас зацепил. Это был
Он также добавил, что подбежавшие рабочие, как ему показалось, также были пьяны.
«Нам сразу же начали звонить начальники компании, которая тут ведет работы, просили, чтобы мы никого не вызывали и решили дело по-тихому», — резюмировал автомобилист.
Потерпевшие вызвали ГИБДД для оформления аварии, самого водителя автоинспекторы увезли на освидетельствование, где подтвердилось состояние опьянения.
Работы на городском кладбище Железногорска ведет компания «Красноярскдорремстрой». Именно ее логотип и контакты расположены на «борту» экскаватора. По указанным номерам телефонов связаться с представителем компании для получения комментария не удалось — на звонки весь день 31 июля никто не отвечал.
Добавим, согласно информации из открытых источников, компания «Красноярскдорремстрой» выиграла конкурс на проведение работ по расширению кладбища в Железногорске в прошлом году. Цена контракта составила 36 тысяч рублей.