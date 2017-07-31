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09:48 (мск), источник: dostup1.ru

На парковке в Копейске хулиганы повредили 5 автомобилей

У ВАЗ-2110 они оторвали зеркало заднего вида, у Ford — крышку бензобака, у Daewoo Nexia разбили боковое стекло.

В Копейске (Челябинская область) сотрудники полиции задержали двух мужчин за умышленное повреждение пяти автомобилей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы Росгвардии, ночью на пульт централизованной охраны поступил сигнал «Тревога» от логистического центра. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны установили, что двое мужчин повредили на парковке пять автомобилей.

«Действовали они хаотично: у ВАЗ-2110 оторвали зеркало заднего вида, у Ford — крышку бензобака, KIA лишилась государственного регистрационного номера, у Daewoo Nexia разбили боковое стекло, а на автомобиле Honda оставили царапину во всю длину», — говорится в сообщении.

Получив приметы подозреваемых, сотрудники Росгвардии в ближайшем дворе задержали двух жителей Верхнеуральского района. С их слов, они действовали из хулиганских побуждений.

Все обстоятельства теперь будут устанавливать сотрудники полиции, которым были переданы злоумышленники для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

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