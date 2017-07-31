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09:47 (мск), источник: Publika.md

Под Дурлештами фура провалилась в яму в асфальте: фото

Дороги в Кишинёве и пригородах оставляют желать лучшего. Этим утром в Дурлештах фура провалилась в яму, которая образовалась в асфальте.

Источник: Publika.md

На фото, которое сделали очевидцы, видно, что кабина уходит под землю.

Это не первый случай, когда водители попадают в неприятные ситуации на дорогах. Недавно водитель из пригорода Кодру лишился колеса, попав в яму.

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