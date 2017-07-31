В Кельне эвакуировали более 70 человек, застрявших на канатной дороге над Рейном

Источник: AP 2017

В момент аварии на канатной дороге находились 76 пассажиров, которых пришлось эвакуировать из кабинок с высоты 40 метров над землей.

Операция по эвакуации пассажиров, среди которых были дети, прошла успешно. Двое пассажиров — мужчина и беременная женщина — получили легкие травмы, не угрожающие их здоровью.

За неделю до аварии, отмечает The Guardian, спасатели провели учения по эвакуации пассажиров с канатной дороги.

Причина аварии пока официально не сообщается, известно лишь, что в момент происшествия был сильный ветер.

Работа канатной дороги, сообщается на ее сайте, приостановлена до выяснения причин инцидента. Подобная авария, подчеркивается в сообщении, произошла впервые за 60 лет эксплуатации канатной дороги.

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