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10:44 (мск), источник: Meduza

В Кельне эвакуировали более 70 человек, застрявших на канатной дороге над Рейном

В Кельне произошла авария на канатной дороге, проложенной над Рейном. Одна из кабинок для пассажиров врезалась в опору.

Источник: AP 2017

В момент аварии на канатной дороге находились 76 пассажиров, которых пришлось эвакуировать из кабинок с высоты 40 метров над землей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Операция по эвакуации пассажиров, среди которых были дети, прошла успешно. Двое пассажиров — мужчина и беременная женщина — получили легкие травмы, не угрожающие их здоровью.

За неделю до аварии, отмечает The Guardian, спасатели провели учения по эвакуации пассажиров с канатной дороги.

Причина аварии пока официально не сообщается, известно лишь, что в момент происшествия был сильный ветер.

Работа канатной дороги, сообщается на ее сайте, приостановлена до выяснения причин инцидента. Подобная авария, подчеркивается в сообщении, произошла впервые за 60 лет эксплуатации канатной дороги.

Во время загрузки произошла ошибка.

Канатная дорога в Кельне, связывающая берега Рейна, была открыта в апреле 1957 года. Длина канатной дороги, на которой работают 44 кабинки, составляет около 930 метров.

Комментарии
1
Владимир Богоявленский
Да, немцы уже не те! То одно,то другое,никакого порядка!
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