В Ростовской области пожилая женщина ограбила офис микрозаймов

Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть полиции, после чего на место выехали полицейские. В ходе проверки было установлено, что подозреваемая вошла в офис коммерческой организации и дождалась, когда в кабинете останется одна сотрудница. Затем женщина несколько раз ударила ее, похитила мобильный телефон и деньги, принадлежащие организации, и скрылась.