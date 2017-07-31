В Ростовской области пожилая женщина ограбила офис микрозаймов
На Дону полицейские задержали женщину, которая напала на сотрудницу офиса микрозаймов и похитила деньги организации.
На Дону полицейские задержали женщину, которая напала на сотрудницу офиса микрозаймов и похитила деньги организации.
Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть полиции, после чего на место выехали полицейские. В ходе проверки было установлено, что подозреваемая вошла в офис коммерческой организации и дождалась, когда в кабинете останется одна сотрудница. Затем женщина несколько раз ударила ее, похитила мобильный телефон и деньги, принадлежащие организации, и скрылась.
«Полицейским удалось задержать 53-летнюю подозреваемую. Они изъяли у нее похищенный мобильный телефон и в скором времени передадут законному владельцу», — сообщает
По факту возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ (Грабеж).