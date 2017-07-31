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15:16 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростовской области пожилая женщина ограбила офис микрозаймов

На Дону полицейские задержали женщину, которая напала на сотрудницу офиса микрозаймов и похитила деньги организации.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть полиции, после чего на место выехали полицейские. В ходе проверки было установлено, что подозреваемая вошла в офис коммерческой организации и дождалась, когда в кабинете останется одна сотрудница. Затем женщина несколько раз ударила ее, похитила мобильный телефон и деньги, принадлежащие организации, и скрылась.

«Полицейским удалось задержать 53-летнюю подозреваемую. Они изъяли у нее похищенный мобильный телефон и в скором времени передадут законному владельцу», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

По факту возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ (Грабеж).

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