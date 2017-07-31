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11:58 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде автомобиль протаранил маршрутку, пострадал один человек

«Лада» врезалась в маршрутку в Дзержинском районе Волгограда, из-за чего пострадала 26-летняя девушка.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, в 13:30 в воскресенье, 30 июля, 20-летний водитель «Лады» ехал по проспекту Жукова со стороны улицы Карла Либкнехта в сторону улицы Хорошева. Напротив дома № 94 он не выдержал безопасную дистанцию до двигавшейся впереди него маршрутки и врезался в нее.

В результате ДТП 26-летняя пассажирка маршрутки с травмой была доставлена в больницу.

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