В Волгограде автомобиль протаранил маршрутку, пострадал один человек

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, в 13:30 в воскресенье, 30 июля, 20-летний водитель «Лады» ехал по проспекту Жукова со стороны улицы Карла Либкнехта в сторону улицы Хорошева. Напротив дома № 94 он не выдержал безопасную дистанцию до двигавшейся впереди него маршрутки и врезался в нее.