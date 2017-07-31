Омский водитель сбил девочку-подростка и сбежал

Она шла по обочине улицы Чкалова в райцентре и была сбита проезжавшим мимо водителем, который поспешил скрыться с места происшествия.

Было известно, что подростка сбил автомобиль ВАЗ-2110, вскоре был установлен и водитель — 25-летний парень. Оказалось, что за рулем он находился в состоянии опьянения и без прав, за что на него было заведено административное дело. Также протокол на водителя составили за оставление места ДТП, сообщила пресс-служба омского УМВД.