Омский водитель сбил девочку-подростка и сбежал
Вчера, 30 июля, около 21:10 в Называевске произошло ДТП, в котором пострадала 16-летняя девушка.
Вчера, 30 июля, около 21:10 в Называевске произошло ДТП, в котором пострадала 16-летняя девушка.
Она шла по обочине улицы Чкалова в райцентре и была сбита проезжавшим мимо водителем, который поспешил скрыться с места происшествия.
Было известно, что подростка сбил автомобиль ВАЗ-2110, вскоре был установлен и водитель — 25-летний парень. Оказалось, что за рулем он находился в состоянии опьянения и без прав, за что на него было заведено административное дело. Также протокол на водителя составили за оставление места ДТП, сообщила
Пострадавшую девушку же доставили в больницу.