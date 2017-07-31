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12:02 (мск), источник: СуперОмск

Омский водитель сбил девочку-подростка и сбежал

Вчера, 30 июля, около 21:10 в Называевске произошло ДТП, в котором пострадала 16-летняя девушка.

Она шла по обочине улицы Чкалова в райцентре и была сбита проезжавшим мимо водителем, который поспешил скрыться с места происшествия.

Было известно, что подростка сбил автомобиль ВАЗ-2110, вскоре был установлен и водитель — 25-летний парень. Оказалось, что за рулем он находился в состоянии опьянения и без прав, за что на него было заведено административное дело. Также протокол на водителя составили за оставление места ДТП, сообщила пресс-служба омского УМВД.

Пострадавшую девушку же доставили в больницу.

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