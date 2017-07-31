В Волгоградской области ветеринар подозревается в служебном подлоге

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, мужчина для увеличения количественных показателей в работе по оказанию ветеринарных услуг, за которые производятся стимулирующие выплаты, зная, что его знакомый забил животных в домашних условиях не на убойной площадке, выписал ему сопроводительные документы, разрешающие транспортировку тушек овец для продажи на рынках Волгограда.