В Кишиневе ДТП парализовало движение одного из районов
Серьезное столкновение микроавтобуса и легковушки произошло сегодня на пересечении улиц Флорилор и
Серьезное столкновение микроавтобуса и легковушки произошло сегодня на пересечении улиц Флорилор и
Впоследствии движение на этом участке было заблокировано. Сотрудники полиции заняты выяснением причин столкновения.
По данным Национального инспектората патрулирования, за прошедшие выходные произошло пять ДТП, по причине чего погибло два человека и четыре пострадали.
Полиция рекомендует водителям быть осмотрительнее на дорогах.