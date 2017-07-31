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12:33 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе ДТП парализовало движение одного из районов

Серьезное столкновение микроавтобуса и легковушки произошло сегодня на пересечении улиц Флорилор и Богдан-Воевод.

Источник: Actualitati.md

Впоследствии движение на этом участке было заблокировано. Сотрудники полиции заняты выяснением причин столкновения.

По данным Национального инспектората патрулирования, за прошедшие выходные произошло пять ДТП, по причине чего погибло два человека и четыре пострадали.

Полиция рекомендует водителям быть осмотрительнее на дорогах.

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