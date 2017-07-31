У помощника машиниста угнали Porsche с петербургской заправки
Владелец — 29-летний помощник машиниста, проживающий в Мурманской области.
Владелец — 29-летний помощник машиниста, проживающий в Мурманской области.
Угон произошел в Приморском районе Петербурга. На сей раз преступники позарились на Porsche Cayenne.
Как стало известно «Водителю», автомобиль пропал ночью 30 июля. Стоял «Порше» на территории АЗС, что у дома 57/1 по Планерной улице.
Известно, что машина 2014 года выпуска. Владелец — 29-летний помощник машиниста, проживающий в Мурманской области.