Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саакашвили резко ответил пошутившему над ним Медведеву - СМИ
Анджелина Джоли рассказала, как перенесла паралич лицевого нерва
Как выглядит дача посольства США, которую забрала Россия
В России рухнул спрос на жилье
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
Врачи развенчивают мифы о беременности У беременных женщин есть масса поводов для беспокойства, и специализированные ресурсы обычно только усугубляют панику
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ: Алле Пугачевой потребовалась помощь медиков в Баку
Тысяча роз: муж удивил Кожевникову на выписке
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
33-летняя Зара решилась на смену своего образа - СМИ
35-летняя Водонаева выходит за мужчину мечты - СМИ
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
10Землетрясение в Эгейском море
11:58 (мск), источник: Водитель Петербурга

У помощника машиниста угнали Porsche с петербургской заправки

Владелец — 29-летний помощник машиниста, проживающий в Мурманской области.

Угон произошел в Приморском районе Петербурга. На сей раз преступники позарились на Porsche Cayenne.

Как стало известно «Водителю», автомобиль пропал ночью 30 июля. Стоял «Порше» на территории АЗС, что у дома 57/1 по Планерной улице.

Известно, что машина 2014 года выпуска. Владелец — 29-летний помощник машиниста, проживающий в Мурманской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Летнее пробкостояние: как в Петербурге развели мосты днем
В Кремле призвали США отказаться от «политической шизофрении»
ФАС возбудила дело против операторов «большой четверки»
В платежной системе Сбербанка произошел сбой
«Ъ»: бренд «Техносила» ликвидируют
СМИ: Россия «асимметрично» ответит Польше на снос памятников
Макфол: Из-за контрсанкций россияне будут ждать визы месяцами
Forbes назвал десять самых высокооплачиваемых музыкантов России
Спорт
Дозрели: три золота пловцов РФ на ЧМ и одна общая победа Сборная России по плаванию впервые с 1994 года завоевала больше двух индивидуальных наград чемпионата мира по водным видам спорта
Авто
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео) Выпускники Волгоградской академии МВД устроили массовый заезд на внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Медведев предложил Шварценеггеру вернуться в Москву На своей странице в соцсети премьер-министр опубликовал совместное фото с актером, в подписи к которой намекнул на одну из его главных ролей в кино
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
В Петербурге дорожают доступные новостройки
Льготы по оплате электроэнергии сократят
В России упразднили понятие «дача»
Леди
Чего вы не знали о «сладкой» жизни восточных женщин Драгоценности, шелка, дворцы — многие именно так представляют себе жизнь женщин Востока. Но привлекательна ли на самом деле эта «золотая сказка»?
Дети
Елена Исинбаева ждет второго ребенка О новой беременности спортсменки сообщила генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь