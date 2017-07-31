Родителей пропавшей в Тюхтетском районе девочки могут наказать

Источник: РИА "Новости"

Родителей подростка, которого пять дней искали в Тюхтетском районе Красноярского края, могут обвинить в пренебрежении обязанностями по воспитанию дочери. Информацию об этом разместили на официальном сайте ГСУ Следственного комитета по краю.

14-летняя девочка пропала 24 июля во время сбора ягоды. Вчера вечером ее нашли живой в глухой тайге.

Через два дня после начала поисков следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Его взял на контроль руководитель краевого управления. Сегодня следователи пояснили, что пока уголовное дело не закрыли, так как еще предстоит установить все обстоятельства произошедшего.