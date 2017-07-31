В Санкт-Петербурге силовики пресекли масштабные теракты

У них изъяли сумку с большим баллоном. На вопрос сотрудника спецслужбы «Что хотел сделать?» один из задержанных ответил на ломаном русском: «Чтобы поезд, авария». Когда именно планировалось провести атаки, достоверно неизвестно, но предполагается, что они должны были пройти во время празднования Дня Военно-морского флота.

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Напомним, ранее на нескольких станциях метро был проведен тотальный досмотр пассажиров. Чтобы попасть к платформам, нужно было выстоять очередь к металлодетекторам, но эксперты полагают, что проверки в подземке как раз могли быть частью работы спецслужб.

В настоящее время со всеми задержанными проводятся следственно-оперативные мероприятия. Их личности и более подробная информация в интересах следствия не разглашаются. В ближайшее время суд изберет для подозреваемых меру пресечения.

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К слову, на днях появилось сообщение, что с начала года в России спецслужбы предотвратили 12 терактов. Только один крупный удар они отвести не смогли: 3 апреля в петербургском метро террорист-смертник подорвал себя в вагоне подземки, погибли 15 человек.