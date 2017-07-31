В Санкт-Петербурге силовики пресекли масштабные теракты
На кадрах оперативной видеосъемки можно рассмотреть помещение, напоминающее большой гараж или автосервис — там и «взяли» группу подозреваемых.
На кадрах оперативной видеосъемки можно рассмотреть помещение, напоминающее большой гараж или автосервис — там и «взяли» группу подозреваемых.
У них изъяли сумку с большим баллоном. На вопрос сотрудника спецслужбы «Что хотел сделать?» один из задержанных ответил на ломаном русском: «Чтобы поезд, авария». Когда именно планировалось провести атаки, достоверно неизвестно, но предполагается, что они должны были пройти во время празднования Дня
Напомним, ранее на нескольких станциях метро был проведен тотальный досмотр пассажиров. Чтобы попасть к платформам, нужно было выстоять очередь к металлодетекторам, но эксперты полагают, что проверки в подземке как раз могли быть частью работы спецслужб.
В настоящее время со всеми задержанными проводятся
К слову, на днях появилось сообщение, что с начала года в России спецслужбы предотвратили 12 терактов. Только один крупный удар они отвести не смогли: 3 апреля в петербургском метро
А вот два других взрыва все же не прогремели: сотрудник метрополитена обнаружил пакет с бомбой на станции «Площадь Восстания», а оперативная разработка подозреваемых не дала совершить теракт 6 апреля на площади перед Технологическим институтом во время траурной акции по погибшим.