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13:27 (мск), источник: БЕЛТА

В Гомеле столкнулись троллейбус и два легковых автомобиля, есть пострадавшие

ДТП произошло 30 июля около 16.00. Его виновником стал 36-летний мужчина, управляющий автомобилем «Тойота».

Источник: БЕЛТА

31 июля, Гомель /Валерий Сидорчик — БЕЛТА/. В Гомеле на улице Полесской произошло столкновение троллейбуса и двух легковых автомобилей, в результате чего пострадали два пассажира троллейбуса, сообщили БЕЛТА в отделе агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома.

ДТП произошло 30 июля около 16.00. Его виновником стал 36-летний мужчина, управляющий автомобилем «Тойота». При перестроении он не уступил дорогу и совершил столкновение с троллейбусом и автомобилем «Мицубиси». Пассажиры троллейбуса 76-летняя женщина и 23-летний молодой человек получили травмы и были госпитализированы.

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