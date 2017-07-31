В Гомеле столкнулись троллейбус и два легковых автомобиля, есть пострадавшие

31 июля, Гомель /Валерий Сидорчик — БЕЛТА/. В Гомеле на улице Полесской произошло столкновение троллейбуса и двух легковых автомобилей, в результате чего пострадали два пассажира троллейбуса, сообщили БЕЛТА в отделе агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома.

ДТП произошло 30 июля около 16.00. Его виновником стал 36-летний мужчина, управляющий автомобилем «Тойота». При перестроении он не уступил дорогу и совершил столкновение с троллейбусом и автомобилем «Мицубиси». Пассажиры троллейбуса 76-летняя женщина и 23-летний молодой человек получили травмы и были госпитализированы.