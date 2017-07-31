В Шымкенте полицейские спасли тонущего немого мальчика

Источник: Zakon.kz

В Шымкенте полицейские спасли немого мальчика, тонувшего в реке Бадам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

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Вечером 27 июля сотрудники стационарного поста полиции, расположенного на берегу реки Бадам, услышали крики людей о помощи. Прибыв на место происшествия, полицейские увидели прохожих, которые указывали в сторону реки, где тонул мальчик, в возрасте 13−15 лет.

Стражи порядка кинулись на помощь утопающему. Сержант полиции Айтмухамедов Ерлан вошел в воду и вытащил подростка на берег, где ему оказали необходимую первую помощь.