В Шымкенте полицейские спасли тонущего немого мальчика
Подросток уронил в реку обувь и попытался достать ее, однако
Подросток уронил в реку обувь и попытался достать ее, однако
В Шымкенте полицейские спасли немого мальчика, тонувшего в реке Бадам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
Вечером 27 июля сотрудники стационарного поста полиции, расположенного на берегу реки Бадам, услышали крики людей о помощи. Прибыв на место происшествия, полицейские увидели прохожих, которые указывали в сторону реки, где тонул мальчик, в возрасте 13−15 лет.
Стражи порядка кинулись на помощь утопающему. Сержант полиции Айтмухамедов Ерлан вошел в воду и вытащил подростка на берег, где ему оказали необходимую первую помощь.
Как установили полицейские, подросток, который оказался немым, уронил в реку обувь и попытался достать ее, однако