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11:42 (мск), источник: Sputniknews.kz

Двухэтажный дом и хозпостройки горят в пригороде Алматы

В микрорайоне «Калкаман-2» тушат пожар.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 31 июл — Sputnik. Пожар на территории частного дома тушат в Алматы.

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Как сообщили в департаменте по ЧС южной столицы, в микрорайоне «Калкаман-2» Наурызбайского района по улице Молдабекова, 78, загорелись хозпостройки. Затем пламя перекинулось на кровлю двухэтажного жилого дома.

Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 13.07. Как выяснилось, горели надворные постройки бани магазина с переходом огня на второй этаж и кровлю двухэтажного нефункционирующего производственного цеха. В результате теплового воздействия пострадала трансформаторная подстанция.

Принятыми мерами огнеборцев пожар ликвидирован в 14.02. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщили Sputnik Казахстан очевидцы, к горевшему зданию был пристроен магазин, который полностью выгорел, частично товары и оборудование удалось спасти.

На прошлой неделе, 27 июля вечером, произошел крупный пожар в селе Туздыбастау близ Талгара, когда сгорели два жилых дома, две времянки и мебельный цех. Возгорание началось в цеху. Никто из людей не пострадал.

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