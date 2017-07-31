Двухэтажный дом и хозпостройки горят в пригороде Алматы
В микрорайоне «Калкаман-2» тушат пожар.
В микрорайоне «Калкаман-2» тушат пожар.
АСТАНА, 31 июл — Sputnik. Пожар на территории частного дома тушат в Алматы.
Как сообщили в департаменте по ЧС южной столицы, в микрорайоне «Калкаман-2» Наурызбайского района по улице Молдабекова, 78, загорелись хозпостройки. Затем пламя перекинулось на кровлю двухэтажного жилого дома.
Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 13.07. Как выяснилось, горели надворные постройки бани магазина с переходом огня на второй этаж и кровлю двухэтажного нефункционирующего производственного цеха. В результате теплового воздействия пострадала трансформаторная подстанция.
Принятыми мерами огнеборцев пожар ликвидирован в 14.02. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.
Как сообщили Sputnik Казахстан очевидцы, к горевшему зданию был пристроен магазин, который полностью выгорел, частично товары и оборудование удалось спасти.
На прошлой неделе, 27 июля вечером, произошел крупный пожар в селе Туздыбастау близ Талгара, когда сгорели два жилых дома, две времянки и мебельный цех. Возгорание началось в цеху. Никто из людей не пострадал.