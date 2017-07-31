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11:40 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Девушка угрожает спрыгнуть с высоты 20-го этажа в Новосибирске

На стройке многоэтажки девушка залезла на строительный кран и угрожает покончить жизнь самоубийством, сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Девушка угрожает спрыгнуть с высоты 20-го этажа в Новосибирске, сообщают очевидцы в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Строящийся до№ 378 на улице Дуси Ковальчук стал местом для предъявления претензий работодателю. Девушка забралась на строительный кран и угрожает спрыгнуть.

На место прибыли сотрудники полиции, спасатели и руководство стройки.

«Я супруга одного из уволившихся сотрудников ГК ПТК-30. Мой муж уволился 2 недели назад, но расчёт так и не получил. Серую зарплату не платят с ноября прошлого года. Я сейчас сижу на строительном кране», — написала девушка в группе Новосибирской службы эвакуации.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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