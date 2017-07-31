Девушка угрожает спрыгнуть с высоты 20-го этажа в Новосибирске
На стройке многоэтажки девушка залезла на строительный кран и угрожает покончить жизнь самоубийством, сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
На стройке многоэтажки девушка залезла на строительный кран и угрожает покончить жизнь самоубийством, сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Девушка угрожает спрыгнуть с высоты 20-го этажа в Новосибирске, сообщают очевидцы в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Строящийся до№ 378 на улице Дуси Ковальчук стал местом для предъявления претензий работодателю. Девушка забралась на строительный кран и угрожает спрыгнуть.
На место прибыли сотрудники полиции, спасатели и руководство стройки.
«Я супруга одного из уволившихся сотрудников ГК ПТК-30. Мой муж уволился 2 недели назад, но расчёт так и не получил. Серую зарплату не платят с ноября прошлого года. Я сейчас сижу на строительном кране», — написала девушка в группе Новосибирской службы эвакуации.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.