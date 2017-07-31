Девушка угрожает спрыгнуть с высоты 20-го этажа в Новосибирске

Строящийся до№ 378 на улице Дуси Ковальчук стал местом для предъявления претензий работодателю. Девушка забралась на строительный кран и угрожает спрыгнуть.

«Я супруга одного из уволившихся сотрудников ГК ПТК-30. Мой муж уволился 2 недели назад, но расчёт так и не получил. Серую зарплату не платят с ноября прошлого года. Я сейчас сижу на строительном кране», — написала девушка в группе Новосибирской службы эвакуации.