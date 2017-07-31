В больнице скончался пермяк, на которого напал школьник с ножом
Ещё двое раненых остаются в больнице.
Ещё двое раненых остаются в больнице.
В больнице скончался один из пострадавших от нападения 15-летнего подростка в Перми, сообщили корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» в следственном управлении СКР по Пермскому краю. Погибшему было 42 года.
В больнице остаются ещё двое пострадавших — женщина и 23-летний молодой человек.
Обвинение нападавшему пока не предъявлено. Уголовные дела возбуждены по статьям «Убийство» и «Разбой».
Напомним, в ночь на 29 июля 15-летний пермяк напал на прохожих с ножом. Нападение произошло около остановки «Улица Астраханская». Ранив молодого человека, подросток потребовал у него деньги, а затем напал на мужчину и женщину.
Буйного школьника задержали прохожие. Они вызвали полицию.
Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.