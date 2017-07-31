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11:42 (мск), источник: АиФ Прикамье

В больнице скончался пермяк, на которого напал школьник с ножом

Ещё двое раненых остаются в больнице.

В больнице скончался один из пострадавших от нападения 15-летнего подростка в Перми, сообщили корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» в следственном управлении СКР по Пермскому краю. Погибшему было 42 года.

В больнице остаются ещё двое пострадавших — женщина и 23-летний молодой человек.

Обвинение нападавшему пока не предъявлено. Уголовные дела возбуждены по статьям «Убийство» и «Разбой».

Напомним, в ночь на 29 июля 15-летний пермяк напал на прохожих с ножом. Нападение произошло около остановки «Улица Астраханская». Ранив молодого человека, подросток потребовал у него деньги, а затем напал на мужчину и женщину.

Буйного школьника задержали прохожие. Они вызвали полицию.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.

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