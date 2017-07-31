В Сосновском районе женщина ночью пыталась переплыть карьер и пропала

Как сообщили пресс-служба поисково-спасательного отряда Челябинской области, она вместе с другом в ночное время суток купалась в водоеме. В какой-то момент решила переплыть карьер, но так и не вышла на берег. Мужчина пытался найти подругу, переехал на машине на другой берег, но и там ее не обнаружил.