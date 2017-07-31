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11:42 (мск), источник: Uralpress.ru

В Сосновском районе женщина ночью пыталась переплыть карьер и пропала

Пятый день спасатели ищут женщину, которая хотела переплыть карьер в Сосновском районе и пропала.

Начиная с четверга и все выходные дни мобильный спасотряд выезжал на поиски предположительно утонувшей женщины. Происшествие случилось на карьере в районе поселка Полевой Сосновского района.

Как сообщили пресс-служба поисково-спасательного отряда Челябинской области, она вместе с другом в ночное время суток купалась в водоеме. В какой-то момент решила переплыть карьер, но так и не вышла на берег. Мужчина пытался найти подругу, переехал на машине на другой берег, но и там ее не обнаружил.

По запросу полиции, спасатели несколько раз обследовали водную акваторию, применяя видеоглаз и специальное приспособление «кошка», но безрезультатно. Сегодня поиски утонувшей продолжаются.

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