В Сосновском районе женщина ночью пыталась переплыть карьер и пропала
Пятый день спасатели ищут женщину, которая хотела переплыть карьер в Сосновском районе и пропала.
Пятый день спасатели ищут женщину, которая хотела переплыть карьер в Сосновском районе и пропала.
Начиная с четверга и все выходные дни мобильный спасотряд выезжал на поиски предположительно утонувшей женщины. Происшествие случилось на карьере в районе поселка Полевой Сосновского района.
Как сообщили
По запросу полиции, спасатели несколько раз обследовали водную акваторию, применяя видеоглаз и специальное приспособление «кошка», но безрезультатно. Сегодня поиски утонувшей продолжаются.