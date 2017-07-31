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11:48 (мск), источник: РИА Крым

Возле водопада Джур-Джур заблудились 9 туристов. Без помощи спасателей не обошлось

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости (Крым). Сотрудники Алуштинского отряда подразделения «Крым-СПАСа» оказали помощь девяти туристам, в том числе четырем несовершеннолетним, которые заблудились в районе водопада Джур-Джур.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

«На окраине села Генеральское спасатели обнаружили 6 заблудившихся туристов, после чего двое сотрудников выдвинулись на встречу отставшим от основной группы пострадавшим. После того как спасатели встретились с задержавшимися, группа была сопровождена к служебному автомобилю. В медицинской помощи туристы не нуждались», — говорится в сообщении.

Крымские спасатели призывают жителей и гостей полуострова, которые отправляются на прогулку в лес или горы, строго соблюдать меры безопасности.

В частности, перед выходом на туристический маршрут следует уточнить прогноз погоды и обязательно зарегистрироваться в подразделениях МЧС. Данная процедура позволит оперативно оказать необходимую помощь в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

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