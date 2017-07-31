Возле водопада Джур-Джур заблудились 9 туристов. Без помощи спасателей не обошлось

«На окраине села Генеральское спасатели обнаружили 6 заблудившихся туристов, после чего двое сотрудников выдвинулись на встречу отставшим от основной группы пострадавшим. После того как спасатели встретились с задержавшимися, группа была сопровождена к служебному автомобилю. В медицинской помощи туристы не нуждались», — говорится в сообщении.