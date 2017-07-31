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11:55 (мск), источник: СуперОмск

В Тарском районе тракторист умер на рабочем месте

Позавчера, 29 июля, проезжавшие по трассе Тимшиняково — Тара водители заметили стоящий на обочине трактор с водителем, упавшим на руль. Осмотрев его, они поняли, что мужчина умер.

Как считают сотрудники полиции, мужчина умер прямо за рулем техники, скорей всего, от сердечного приступа.

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