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14:48 (мск), источник: РИА Новости

Игравший в «Брате-2» актер Гришин попал в аварию в Подмосковье

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Актер театр и кино Алексей Гришин в воскресенье перевернулся на квадроцикле в Подмосковье и получил травмы, а его товарищ, находившийся за рулем, погиб, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА Новости

«Гришин разбился на квадроцикле. Он ехал пассажиром, а его друг, который был за рулем, погиб», — рассказал собеседник агентства. По его словам, актера доставили в больницу с травмами. Характер повреждений он не уточнил.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области подтвердили факт ДТП, не уточнив имени пострадавшего.

На 5-м километре автодороги Герасимиха-Рахманово произошло опрокидывание квадроцикла, в результате чего погиб водитель 1975 года рождения и пострадал пассажир 1974 года рождения (год рождения Гришина — ред.). Он был госпитализирован, ему назначено амбулаторное лечение.
Собеседник агентства РИА Новости

Гришин — выпускник школы-студии МХАТ, в 1998—2006 годах работал в Театре-студии под руководством Олега Табакова. Известен по эпизодическим ролям в фильмах «Мафия: Игра на выживание», «С Новым годом, мамы!», «Платон», «Глянец» и «Брат-2», где в роли бортпроводника появился в эпизоде возвращения главных героев из США в Россию.

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