Игравший в «Брате-2» актер Гришин попал в аварию в Подмосковье

«Гришин разбился на квадроцикле. Он ехал пассажиром, а его друг, который был за рулем, погиб», — рассказал собеседник агентства. По его словам, актера доставили в больницу с травмами. Характер повреждений он не уточнил.
В пресс-службе ГУМВД по Московской области подтвердили факт ДТП, не уточнив имени пострадавшего.
На 5-м километре автодороги Герасимиха-Рахманово произошло опрокидывание квадроцикла, в результате чего погиб водитель 1975 года рождения и пострадал пассажир 1974 года рождения (год рождения Гришина — ред.). Он был госпитализирован, ему назначено амбулаторное лечение.
Собеседник агентства РИА Новости
Гришин — выпускник школы-студии МХАТ, в 1998—2006 годах работал в Театре-студии под руководством Олега Табакова. Известен по эпизодическим ролям в фильмах «Мафия: Игра на выживание», «С Новым годом, мамы!», «Платон», «Глянец» и «Брат-2», где в роли бортпроводника появился в эпизоде возвращения главных героев из США в Россию.