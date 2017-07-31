Игравший в «Брате-2» актер Гришин попал в аварию в Подмосковье

Источник: РИА Новости

«Гришин разбился на квадроцикле. Он ехал пассажиром, а его друг, который был за рулем, погиб», — рассказал собеседник агентства. По его словам, актера доставили в больницу с травмами. Характер повреждений он не уточнил.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области подтвердили факт ДТП, не уточнив имени пострадавшего.

На 5-м километре автодороги Герасимиха-Рахманово произошло опрокидывание квадроцикла, в результате чего погиб водитель 1975 года рождения и пострадал пассажир 1974 года рождения (год рождения Гришина — ред.). Он был госпитализирован, ему назначено амбулаторное лечение. Собеседник агентства РИА Новости