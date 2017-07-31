Унесенного в море мужчину ищут спасатели в Сочи
Вечером 30 июля оперативный дежурный МЧС принял сообщение о том, что в Лазаревском районе в районе устья реки Шахе человека унесло в море.
Вечером 30 июля оперативный дежурный МЧС принял сообщение о том, что в Лазаревском районе в районе устья реки Шахе человека унесло в море.
Сразу после получения информации спасатели отправились на поиски мужчины. В течение нескольких часов они обследовали акваторию, но поиск не дал результатов, сообщает
Утром 31 июля в 04:20 дежурная смена спасателей Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС продолжила поиски, однако пока мужчина не найден.