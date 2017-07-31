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12:34 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Унесенного в море мужчину ищут спасатели в Сочи

Вечером 30 июля оперативный дежурный МЧС принял сообщение о том, что в Лазаревском районе в районе устья реки Шахе человека унесло в море.

Сразу после получения информации спасатели отправились на поиски мужчины. В течение нескольких часов они обследовали акваторию, но поиск не дал результатов, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Утром 31 июля в 04:20 дежурная смена спасателей Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС продолжила поиски, однако пока мужчина не найден.

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