В Волгограде в авто обнаружили изрезанные ножом тела мужчины и женщины
Следователи выясняют обстоятельства расправы над 26-летней женщиной и суицида её 39-летнего гражданского супруга в Волгограде.
Следователи выясняют обстоятельства расправы над 26-летней женщиной и суицида её 39-летнего гражданского супруга в Волгограде.
Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, 30 августа около 23:00 в машине, припаркованной в лесополосе недалеко от садоводческого общества «Мирный» было обнаружено тело женщины с пятью ножевыми ранениями, а также её сожителя, который на тот момент был еще жив, но находился в бессознательном состоянии. Мужчину доставили в реанимацию, где его экстренно прооперировали, однако, он все равно спустя пару часов погиб, не приходя в сознание.
Правоохранители выяснили, что погибшие несколько лет жили в гражданском браке. Некоторое время назад они переехали жить в Краснодарский край, однако, недавно женщина с их ребенком вернулась в Волгоград. Следом за ней приехал и ее супруг. 30 августа около 22:00 он позвонил своей