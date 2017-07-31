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12:36 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде в авто обнаружили изрезанные ножом тела мужчины и женщины

Следователи выясняют обстоятельства расправы над 26-летней женщиной и суицида её 39-летнего гражданского супруга в Волгограде.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, 30 августа около 23:00 в машине, припаркованной в лесополосе недалеко от садоводческого общества «Мирный» было обнаружено тело женщины с пятью ножевыми ранениями, а также её сожителя, который на тот момент был еще жив, но находился в бессознательном состоянии. Мужчину доставили в реанимацию, где его экстренно прооперировали, однако, он все равно спустя пару часов погиб, не приходя в сознание.

Правоохранители выяснили, что погибшие несколько лет жили в гражданском браке. Некоторое время назад они переехали жить в Краснодарский край, однако, недавно женщина с их ребенком вернулась в Волгоград. Следом за ней приехал и ее супруг. 30 августа около 22:00 он позвонил своей экс-жене и сообщил, что убил свою сожительницу. В качестве места преступления он стал называть разные адреса. Женщина сообщила об этом в полицию и правоохранители начали проверять названные места. Спустя час мужчину и женщину нашли в лесопосадке. Там следователи обнаружили предсмертную записку, написанную, вероятно, мужчиной. В ней он просил винить в их смерти родственников и подругу погибшей, которые, с его слов, «разрушили семью».

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