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14:54 (мск), источник: Клопс.ru

Взрыв в пос. Волочаевское устроил местный житель, ремонтировавший газовую плиту

Пожар в посёлке Волочаевское устроил местный житель, который решил самостоятельно отремонтировать газовую плиту. Об этом Клопс.Ru сообщила старший помощник главы СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко.

В результате в помещении произошёл хлопок и началось возгорание. Хозяина квартиры госпитализировали с ожогами 45% тела. В подъезде трёхэтажного дома выбило стёкла.

По данным управления, четыре квартиры выгорели в результате произошедшего пожара.

«Сейчас следователь проводит процессуальную проверку. По её результатам будет вынесено решение. Региональное СУ СК обращает внимание жителей области на необходимость соблюдения техники безопасности при обращении с газовым оборудованием, а также на необходимость привлечения для ремонта специалистов, обладающих познаниями в этой области и допуском для таких работ», — подчеркнула Гацко.

Днём в воскресенье, 30 июля, в пос. Волочаевское Калининградской области произошёл взрыв бытового газа в одном из домов. Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли троих человек.

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