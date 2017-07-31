Взрыв в пос. Волочаевское устроил местный житель, ремонтировавший газовую плиту

В результате в помещении произошёл хлопок и началось возгорание. Хозяина квартиры госпитализировали с ожогами 45% тела. В подъезде трёхэтажного дома выбило стёкла.

По данным управления, четыре квартиры выгорели в результате произошедшего пожара.

«Сейчас следователь проводит процессуальную проверку. По её результатам будет вынесено решение. Региональное СУ СК обращает внимание жителей области на необходимость соблюдения техники безопасности при обращении с газовым оборудованием, а также на необходимость привлечения для ремонта специалистов, обладающих познаниями в этой области и допуском для таких работ», — подчеркнула Гацко.