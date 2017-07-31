В Крыму пенсионер вырастил на огороде полсотни кустов мака

«Изъятое было направлено на экспертизу, которая определила, что растения общей массой 15 килограмм содержат наркотические средства и составляют крупный размер. Подозреваемый от дачи показаний отказался, но это не освобождает его от уголовной ответственности», — говорится в сообщении.