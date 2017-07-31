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13:25 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму пенсионер вырастил на огороде полсотни кустов мака

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости (Крым). Сотрудники правоохранительных органов выявили 55 кустов мака на приусадебном участке 76-летнего жителя Джанкойского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Изъятое было направлено на экспертизу, которая определила, что растения общей массой 15 килограмм содержат наркотические средства и составляют крупный размер. Подозреваемый от дачи показаний отказался, но это не освобождает его от уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства».

Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

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