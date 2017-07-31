Жителя Кубани задержали с наркотиками на посту возле Туапсе
За перевозку запрещенных веществ приезжему из Апшеронского района Краснодарского края грозит до 10 лет тюрьмы.
За перевозку запрещенных веществ приезжему из Апшеронского района Краснодарского края грозит до 10 лет тюрьмы.
Правоохранителям Туапсинского района поступил сигнал о том, что житель Апшеронского района причастен к незаконному хранению наркотиков. Оперативникам удалось задержать автомобиль подозреваемого на посту «Мессажай» Туапсинского района.
Злоумышленник вез с собой вещество зеленого цвета. Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством, производным метилового эфира, массой полтора грамма. Установлено также, что 27-летний мужчина ранее привлекался к административной ответственности за употребление наркотических средств.
«В настоящее время, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», сообщает