Под Волгоградом школьник пытался проехать на крыше поезда

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в правоохранительных органах, школьника на крыше одного из вагонов заметил машинист встречного поезда. На станции Филоново локомотивная бригада пассажирского состава остановила транспорт. Проводникам удалось выяснить, что школьник на крыше вагона — пассажир поезда. Как заявил сам подросток, ему стало душно ехать внутри транспорта, поэтому он выбрался наружу.