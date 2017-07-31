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14:03 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом школьник пытался проехать на крыше поезда

Сотрудники транспортной полиции сняли с крыши поезда, ехавшего из Москвы в Волгоград, 17-летнего подростка.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в правоохранительных органах, школьника на крыше одного из вагонов заметил машинист встречного поезда. На станции Филоново локомотивная бригада пассажирского состава остановила транспорт. Проводникам удалось выяснить, что школьник на крыше вагона — пассажир поезда. Как заявил сам подросток, ему стало душно ехать внутри транспорта, поэтому он выбрался наружу.

Сняли школьника с крыши полицейские. Теперь семье подростка грозит штраф.

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