Бывший десантник из Молдовы разгромил офис должника
Бывший десантник из Молдовы разгромил офис должника в
Бывший десантник из Молдовы разгромил офис должника в
КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. В
По данным СМИ северной столицы России, мужчина возмутился тем, что его уволили, да еще остались должны денег.
Прибывшие на место дебоша сотрудники полиции задержали бывшего спецназовца и доставили в 7-й отдел, где мужчина продолжал шуметь и возмущаться. В ответ на требование оперативного сотрудника уголовного розыска успокоиться задержанный, бывший десантник, нанес ему удар головой в лицо.
Следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении мужчины. Но главной причиной этой меры стал тот факт, что наш соотечественник не имеет регистрации на территории России. Эдуард П. арестован на два месяца и помещен в СИЗО.