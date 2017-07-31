Бывший десантник из Молдовы разгромил офис должника

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего гражданина Молдовы Эдуарда П., разгромившего офис одной из местных частных компаний.

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По данным СМИ северной столицы России, мужчина возмутился тем, что его уволили, да еще остались должны денег.

Прибывшие на место дебоша сотрудники полиции задержали бывшего спецназовца и доставили в 7-й отдел, где мужчина продолжал шуметь и возмущаться. В ответ на требование оперативного сотрудника уголовного розыска успокоиться задержанный, бывший десантник, нанес ему удар головой в лицо.