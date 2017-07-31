В Тюмени осудят уральца, ездившего без прав 20 лет
Бесправного водителя из Екатеринбурга осудят в Тюмени. Он ездит без водительского удостоверения с 1994 года.
Бесправного водителя из Екатеринбурга осудят в Тюмени. Он ездит без водительского удостоверения с 1994 года.
По данным тюменской областной прокуратуры, 51-летний уралец выучился вождению самостоятельно. Ранее он уже привлекался за пьяную и бесправную езду.
В январе 2017 года мужчина решил купить «липовые» права, чтобы избежать проблем с законом. Но патрульные отличили копию прав от оригинала. Ночью 1 июня мужчина возвращался из командировки в Петропавловске на Geely MK. У поселка Богандинский его остановил сотрудник ДПС. Предъявленные документы вызвали подозрение у патрульного.
Водителя проверили по базе данных и выяснили, что права ему не выдавали. Дальнейшие разбирательства проводили полицейские. Уголовное дело мужчины рассмотрят в суде Тюмени. Ему грозит штраф до 80 тыс. рублей либо обязательные работы до 480 часов или исправительные работы до 2 лет.