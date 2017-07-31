В Тюмени осудят уральца, ездившего без прав 20 лет

По данным тюменской областной прокуратуры, 51-летний уралец выучился вождению самостоятельно. Ранее он уже привлекался за пьяную и бесправную езду.

В январе 2017 года мужчина решил купить «липовые» права, чтобы избежать проблем с законом. Но патрульные отличили копию прав от оригинала. Ночью 1 июня мужчина возвращался из командировки в Петропавловске на Geely MK. У поселка Богандинский его остановил сотрудник ДПС. Предъявленные документы вызвали подозрение у патрульного.