Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Американцы в соцсетях предложили «свести число русских до нуля»
Для родственников пациентов в реанимации выпустили памятку
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет
В России рухнул спрос на жилье
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Вернулся к работе: Джонни Депп в новом образе на съемках
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
Карета скорой помощи приехала за Пугачевой в Баку - СМИ
Тысяча роз: муж удивил Кожевникову на выписке
16-летняя внучка Ротару поразила всех своей красотой (фото)
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
Су-30 сможет подавлять электронику вражеских ракет – СМИ
ДНР: Бойцы ВСУ отказались атаковать и были избиты
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
8Отпуск с дымком
13:24 (мск), источник: ЕАН

В Тюмени осудят уральца, ездившего без прав 20 лет

Бесправного водителя из Екатеринбурга осудят в Тюмени. Он ездит без водительского удостоверения с 1994 года.

По данным тюменской областной прокуратуры, 51-летний уралец выучился вождению самостоятельно. Ранее он уже привлекался за пьяную и бесправную езду.

В январе 2017 года мужчина решил купить «липовые» права, чтобы избежать проблем с законом. Но патрульные отличили копию прав от оригинала. Ночью 1 июня мужчина возвращался из командировки в Петропавловске на Geely MK. У поселка Богандинский его остановил сотрудник ДПС. Предъявленные документы вызвали подозрение у патрульного.

Водителя проверили по базе данных и выяснили, что права ему не выдавали. Дальнейшие разбирательства проводили полицейские. Уголовное дело мужчины рассмотрят в суде Тюмени. Ему грозит штраф до 80 тыс. рублей либо обязательные работы до 480 часов или исправительные работы до 2 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Кремль призвал США отказаться от «политической шизофрении»
ФАС возбудила дело против операторов «большой четверки»
WikiLeaks обнародовала тысячи писем предвыборного штаба Макрона
«Ъ»: бренд «Техносила» ликвидируют
Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков эмигрировал из России
Макфол: Из-за контрсанкций россияне будут ждать визы месяцами
Forbes назвал десять самых высокооплачиваемых музыкантов России
Спорт
Дозрели: три золота пловцов РФ на ЧМ и одна общая победа Сборная России по плаванию впервые с 1994 года завоевала больше двух индивидуальных наград чемпионата мира по водным видам спорта
Авто
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео) Выпускники Волгоградской академии МВД устроили массовый заезд на внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бузова и Лобода на показе «Бабушки легкого поведения» Реввы В Баку состоялся закрытый предпремьерный показ комедии Марюса Вайсберга для звездных гостей фестиваля «Жара»
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
В России рухнул спрос на жилье
Льготы по оплате электроэнергии сократят
В России упразднили понятие «дача»
Леди
Чего вы не знали о «сладкой» жизни восточных женщин Драгоценности, шелка, дворцы — многие именно так представляют себе жизнь женщин Востока. Но привлекательна ли на самом деле эта «золотая сказка»?
Дети
Елена Исинбаева ждет второго ребенка О новой беременности спортсменки сообщила генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь