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13:27 (мск), источник: Интерфакс

Врач-взяточник из Челябинской области оштрафован на 3,5 млн рублей

Челябинск. 31 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Суд вынес приговор бывшему главному врачу Коркинской городской больницы (Челябинской области), получавшему взятки за заключение госконтракта без конкурса, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ в понедельник.

В суде установлено, что обвиняемый с октября 2012 по август 2014 года, являясь главным врачом горбольница № 2, получил 65 тысяч рублей от охранного предприятия за заключение контрактов с единственным поставщиком охранных услуг без проведения конкурса.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).

Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 55-кратной суммы взятки — 3 млн 575 тыс. рублей с лишением права занимать административные должности в государственных и муниципальных учреждениях сроком на три года.

В погашение штрафа суд обратил взыскание на ранее арестованное имущество подсудимого — автомобиль «Mercedes-Benz E 200» стоимостью 1 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Челябинской области.

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