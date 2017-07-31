Врач-взяточник из Челябинской области оштрафован на 3,5 млн рублей

В суде установлено, что обвиняемый с октября 2012 по август 2014 года, являясь главным врачом горбольница № 2, получил 65 тысяч рублей от охранного предприятия за заключение контрактов с единственным поставщиком охранных услуг без проведения конкурса.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).

Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 55-кратной суммы взятки — 3 млн 575 тыс. рублей с лишением права занимать административные должности в государственных и муниципальных учреждениях сроком на три года.

В погашение штрафа суд обратил взыскание на ранее арестованное имущество подсудимого — автомобиль «Mercedes-Benz E 200» стоимостью 1 млн рублей.